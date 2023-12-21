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Головин в раздевалке «Монако» извинился за удаление в матче с «Тулузой»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана прокомментировал удаление одноклубника Александра Головина в гостевом матче 17-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (2:1).

Хавбек сборной России на 51-й минуте встречи при счете 2:1 получил прямую красную карточку за удар соперника шипами в голень.

«Головина я знаю несколько лет. У него темперамент, и в определенных ситуациях он реагирует очень быстро. Я пытался заставить его сохранять хладнокровие. Когда он сосредоточен на матче, он другой Головин, но там он явно потерял хладнокровие. Потом извинился в раздевалке, и все вернулось на круги своя», — приводит слова Фофаны Prime Video.

Ранее главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался об удалении полузащитника монегасков Головина.

В этом сезоне 27-летний россиянин провел 15 матчей в лиге 1, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. После 17 туров «Монако» с 24 очками занимает третье место в чемпионате Франции.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
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 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
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 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
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 Нант 17 5 3 9 19-28 18
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 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
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 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
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