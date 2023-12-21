Головин в раздевалке «Монако» извинился за удаление в матче с «Тулузой»

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана прокомментировал удаление одноклубника Александра Головина в гостевом матче 17-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (2:1).

Хавбек сборной России на 51-й минуте встречи при счете 2:1 получил прямую красную карточку за удар соперника шипами в голень.

«Головина я знаю несколько лет. У него темперамент, и в определенных ситуациях он реагирует очень быстро. Я пытался заставить его сохранять хладнокровие. Когда он сосредоточен на матче, он другой Головин, но там он явно потерял хладнокровие. Потом извинился в раздевалке, и все вернулось на круги своя», — приводит слова Фофаны Prime Video.

Ранее главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался об удалении полузащитника монегасков Головина.

В этом сезоне 27-летний россиянин провел 15 матчей в лиге 1, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. После 17 туров «Монако» с 24 очками занимает третье место в чемпионате Франции.