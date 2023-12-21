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Сегодня, 09:48

Мбаппе счастлив от дебюта своего 16-летнего брата в основе «ПСЖ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился эмоциями от дебютного выхода за основной состав своего 16-летнего брата Этана.

«Я очень счастлив. Это здорово для Этана, но особенно для меня, его старшего брата. Я не думал, что меня ждет такой особенный день, и этот матч надолго останется в моих воспоминаниях. Выход Этана со скамейки запасных был самым важным в этот вечер, хотя победа и голы конечно же тоже очень важны. Это великий день», — приводит слова Мбаппе PSG TV.

Этан Мбаппе вышел на поле на замену на 90+2-й минуте матча 17-го тура лиги 1 с «Метцем» (3:1).

«ПСЖ» набрал 40 очков и лидирует в турнирной таблице лиги 1 после первого круга.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Брат Мбаппе поделился эмоциями от своего дебюта за «ПСЖ»

Хюттер — об удалении Головина: «Он понимает свою ошибку»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.12 23:00
Брест – Лорьян
 4 : 0
20.12 23:00
Клермон Фут – Ренн
 1 : 3
20.12 23:00
Лион – Нант
 1 : 0
20.12 23:00
Монпелье – Марсель
 1 : 1
20.12 23:00
Ницца – Ланс
 2 : 0
20.12 23:00
ПСЖ – Метц
 3 : 1
20.12 23:00
Реймс – Гавр
 1 : 0
20.12 23:00
Страсбур – Лилль
 2 : 1
20.12 23:00
Тулуза – Монако
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 8
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 7
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 13 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 15 1 6
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