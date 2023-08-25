Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 05:04

Хюттер рассказал, что «Монако» нужно улучшить в своей игре

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата Франции против «Нанта».

«Мы хорошо начали чемпионат, и я доволен нашей последней игрой против «Страсбура». Всегда приятно забить три мяча и не пропустить ни одного. Мы доминировали на протяжении всей игры и активно прессинговали соперника. Показать такой футбол было очень важно для нас, потому что мы все больше приближаемся к тому стилю, в котором хотим играть. Наши принципы игры были соблюдены, и мои игроки действовали на поле уверенно. Конечно, мы все еще можем добиться большего, и мы должны принимать во внимание и наших соперников. Теперь мы отправляемся в Нант, и это определенно будет очень непростая игра.

Наш прессинг может быть еще более эффективным, как и расположение на поле. Мы также можем улучшить нашу игру с мячом. Против «Страсбура» мы показали высокий уровень игры, однако моя задача заключается в том, чтобы постараться добиться еще большего. В конце игры зрители и игроки были счастливы. Мы страстно хотели одержать верх в этой встрече и заслужили победу. Но мы сыграли всего два матча, и нам еще нужно развивать этот стиль игры, сохраняя концентрацию в каждой встрече», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Нант» — «Монако» состоится в пятницу, 25 августа. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт
Футбол
ФК Монако
ФК Нант
Ади Хюттер
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вахи может дебютировать за «Ланс» в матче с «ПСЖ»

Время начала матча «Марсель» — «Брест» перенесено
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 2 2 0 0 7-2 6
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
6
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Ланс 2 0 1 1 3-4 1
16
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.08 22:00
Нант – Монако
 - : -
26.08 20:00
Марсель – Брест
 - : -
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 3
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 3
П
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 2
Йоанн Сальмье

Йоанн Сальмье

Гавр

 2
Иван Кавалейру

Иван Кавалейру

Лилль

 1
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости