18-летний Хави Симонс намерен покинуть «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс не против покинуть клуб на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 18-летнего футболиста с парижанами завершается летом 2022 года, и он уже рассматривает предложения других клубов.

Хави Симонс перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента летом 2019 года. Футболист принял участие в 2 матчах основной команды парижан в сезоне-2020/21, проведя на поле в сумме 13 минут и не отличившись результативными действиями.

В нынешнем сезоне хавбек забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи в 4 матчах за молодежную команду «ПСЖ».