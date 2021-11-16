Тьерри Анри: «Надеюсь, что «Золотой мяч» выиграет Карим Бензема или Нголо Канте»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри рассказал, кто, по его мнению должен выиграть «Золотой мяч» в этом году.

«Надеюсь, что выиграет Карим Бензема или Нголо Канте. Левандовски мог бы выиграть приз в 2020 году, если бы вручение не отменили. Также есть Лео Месси, наконец-то выигравший Кубок Америки», — цитирует Анри JDD.