Тьерри Анри: «Надеюсь, что «Золотой мяч» выиграет Карим Бензема или Нголо Канте»
Анри считает, что Бензема или Канте должны выиграть «Золотой мяч»
08:59
Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри рассказал, кто, по его мнению должен выиграть «Золотой мяч» в этом году.
«Надеюсь, что выиграет Карим Бензема или Нголо Канте. Левандовски мог бы выиграть приз в 2020 году, если бы вручение не отменили. Также есть Лео Месси, наконец-то выигравший Кубок Америки», — цитирует Анри JDD.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже (Франция).
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю