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Сегодня, 05:13

Хакими убедил Унаи перейти в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«ПСЖ» договорился о переходе полузащитник сборной Марокко Аззедина Унаи. 22-летний марокканец до лета останется в «Анже», с которым у него действующий контракт до 2026 года.

По информации Goal, в данном переходе важную роль сыграл марокканский защитник парижан Ашраф Хакими, который убедил соотечественника присоединиться к команде.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Унахи сыграл в 14 матчах чемпионата Франции. На чемпионате мира-2022 он провел 7 матчей и получил одну желтую карточку.

Ашраф Хакими
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
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 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
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 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
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 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
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 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
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 Труа 17 4 6 7 29-33 18
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 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
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 Нант 17 3 8 6 18-24 17
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 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
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 Брест 17 3 4 10 18-33 13
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 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
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 - : -
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11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
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 - : -
11.01 23:00
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 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
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Килиан Мбаппе

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Неймар

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 10
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Жонатан Клаусс

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Реймс

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