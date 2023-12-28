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Канчельскис заявил, что у Головина есть талант и трудолюбие

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Головин заслуживает уважения. Попадание в символическую сборную чемпионата Франции — отличный показатель его стабильно высокого уровня игры. Сейчас у нас нет игроков, которые могли бы соперничать с Сашей за звание лучшего российского футболиста. Хотя Головин не поцелован богом, но у него есть талант и трудолюбие. Многие российские игроки подавали такие же надежды, но в итоге не смогли раскрыть свой потенциал», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Головин в этом сезоне провел 15 матчей за «Монако», забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-golovin-ne-potselovan-bogom-no-u-nego-est-talant-i-trudolyubie/
Александр Головин
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
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 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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14.01 00:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 00:00
Гавр – Лион
 - : -
14.01 00:00
Ланс – ПСЖ
 - : -
14.01 00:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 00:00
Марсель – Страсбур
 - : -
14.01 00:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 00:00
Монако – Реймс
 - : -
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