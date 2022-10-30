Александр Головин забил в 150-м матче за «Монако»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин увеличил преимущество своей команды в матче 13-го тура чемпионата Франции против «Анже» — 2:0.
Россиянин отличился на 70-й минуте встречи — через 15 минут после выхода на замену. Головин получил мяч на левом фланге после паса от Виссама Бен Йеддера, после чего пробил в дальний от себя угол ворот с линии штрафной соперника.
Головин забил второй гол в сезоне-2022/23, также на его счету 3 результативных передачи в 19 играх за «Монако» во всех турнирах.
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|
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|7
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|6
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|
14
|Осер
|13
|3
|3
|7
|13-25
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|Нант
|13
|2
|6
|5
|15-21
|12
|
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|Монпелье
|13
|4
|0
|9
|22-27
|12
|
17
|Брест
|13
|2
|4
|7
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|10
|
18
|Страсбур
|13
|1
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|28.10
|22:00
|
Ланс – Тулуза
|3 : 0
|29.10
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|
ПСЖ – Труа
|4 : 3
|29.10
|22:00
|
Страсбур – Марсель
|2 : 2
|30.10
|15:00
|
Осер – Аяччо
|1 : 0
|30.10
|17:00
|
Брест – Реймс
|0 : 0
|30.10
|17:00
|
Монако – Анже
|2 : 0
|30.10
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|1 : 1
|30.10
|17:00
|
Ренн – Монпелье
|3 : 0
|30.10
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|
Лорьян – Ницца
|- : -
|30.10
|22:45
|
Лион – Лилль
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Жонатан Давид
Лилль
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ПСЖ
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|Ж
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Эммануэль Агбаду
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|2
|2
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М`Бай Ньянг
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|1
|2
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