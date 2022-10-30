Александр Головин забил в 150-м матче за «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин увеличил преимущество своей команды в матче 13-го тура чемпионата Франции против «Анже» — 2:0.

Россиянин отличился на 70-й минуте встречи — через 15 минут после выхода на замену. Головин получил мяч на левом фланге после паса от Виссама Бен Йеддера, после чего пробил в дальний от себя угол ворот с линии штрафной соперника.

Головин забил второй гол в сезоне-2022/23, также на его счету 3 результативных передачи в 19 играх за «Монако» во всех турнирах.