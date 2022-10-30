Рамос стал первым игроком «ПСЖ», кто не проиграл в своих первых 30 матчах за клуб

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос стал первым игроком в истории клуба, кто не проиграл в своих первых 30 матчах за команду.

Ранее такой рекорд принадлежал бразильскому полузащитнику парижан Раи — 29 матчей.

Рамос перешел в «ПСЖ» из «Реала» в июле 2021 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.