Рамос стал первым игроком «ПСЖ», кто не проиграл в своих первых 30 матчах за клуб
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос стал первым игроком в истории клуба, кто не проиграл в своих первых 30 матчах за команду.
Ранее такой рекорд принадлежал бразильскому полузащитнику парижан Раи — 29 матчей.
Рамос перешел в «ПСЖ» из «Реала» в июле 2021 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|11
|2
|0
|36-8
|35
|
2
|Ланс
|13
|9
|3
|1
|22-8
|30
|
3
|Лорьян
|12
|8
|3
|1
|23-16
|27
|
4
|Ренн
|13
|8
|3
|2
|28-12
|27
|
5
|Монако
|13
|7
|3
|3
|25-18
|24
|
6
|Марсель
|13
|7
|3
|3
|22-11
|24
|
7
|Лилль
|12
|7
|1
|4
|25-21
|22
|
8
|Клермон Фут
|13
|5
|3
|5
|17-20
|18
|
9
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|
10
|Тулуза
|13
|4
|4
|5
|19-23
|16
|
11
|Ницца
|12
|3
|4
|5
|11-15
|13
|
12
|Реймс
|13
|2
|7
|4
|14-20
|13
|
13
|Труа
|13
|3
|4
|6
|24-28
|13
|
14
|Осер
|13
|3
|3
|7
|13-25
|12
|
15
|Нант
|13
|2
|6
|5
|15-21
|12
|
16
|Монпелье
|13
|4
|0
|9
|22-27
|12
|
17
|Брест
|13
|2
|4
|7
|14-26
|10
|
18
|Страсбур
|13
|1
|7
|5
|14-21
|10
|
19
|Анже
|13
|2
|2
|9
|14-31
|8
|
20
|Аяччо
|13
|2
|2
|9
|8-20
|8
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.10
|22:00
|
Ланс – Тулуза
|3 : 0
|29.10
|18:00
|
ПСЖ – Труа
|4 : 3
|29.10
|22:00
|
Страсбур – Марсель
|2 : 2
|30.10
|15:00
|
Осер – Аяччо
|1 : 0
|30.10
|17:00
|
Брест – Реймс
|0 : 0
|30.10
|17:00
|
Монако – Анже
|2 : 0
|30.10
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|1 : 1
|30.10
|17:00
|
Ренн – Монпелье
|3 : 0
|30.10
|19:05
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|30.10
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
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