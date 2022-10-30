Головин забил 16-й гол в чемпионате Франции

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Полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в матче 13-го тура чемпионата Франции против «Анже».

Для него это 16-й гол в чемпионате Франции.

До результата Александра Мостового, лидирующего среди россиян по голам во Франции, осталось два мяча.

Напомним, что во Франции Мостовой выступал за «Кан» и «Страсбур».