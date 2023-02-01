Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Осером»
«Монако» в рамках 21-го тура чемпионата Франции на своем поле примет «Осер».
Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первых минут.
Стартовый состав «Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Марипан, Кайо Энрике, Мартинш, Фофана, Камара, Головин, Бен Йеддер, Бен Сегир.
В текущем сезоне 26-летний россиянин провел за «Монако» 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдыл шесть результативных передач.
Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 38 очков за 20 туров.
«Осер» располагается на 19-м месте с 13 очками за 20 встреч.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|15
|3
|2
|49-15
|48
|
2
|Ланс
|20
|13
|6
|1
|33-14
|45
|
3
|Марсель
|20
|13
|4
|3
|40-17
|43
|
4
|Монако
|20
|11
|5
|4
|43-27
|38
|
5
|Ренн
|20
|11
|4
|5
|37-22
|37
|
6
|Лорьян
|20
|10
|5
|5
|33-30
|35
|
7
|Лилль
|20
|10
|4
|6
|35-26
|34
|
8
|Клермон Фут
|20
|8
|5
|7
|24-27
|29
|
9
|Лион
|20
|8
|4
|8
|30-23
|28
|
10
|Ницца
|20
|7
|7
|6
|23-20
|28
|
11
|Тулуза
|20
|7
|5
|8
|31-35
|26
|
12
|Реймс
|20
|5
|11
|4
|22-24
|26
|
13
|Нант
|20
|4
|10
|6
|21-24
|22
|
14
|Монпелье
|20
|6
|2
|12
|30-40
|20
|
15
|Труа
|20
|4
|7
|9
|31-41
|19
|
16
|Брест
|20
|4
|6
|10
|23-34
|18
|
17
|Аяччо
|20
|4
|3
|13
|16-36
|15
|
18
|Страсбур
|20
|2
|9
|9
|25-36
|15
|
19
|Осер
|20
|3
|4
|13
|16-43
|13
|
20
|Анже
|20
|2
|2
|16
|17-45
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.02
|21:00
|
Анже – Аяччо
|- : -
|1.02
|21:00
|
Лилль – Клермон Фут
|- : -
|1.02
|21:00
|
Нант – Марсель
|- : -
|1.02
|21:00
|
Реймс – Лорьян
|- : -
|1.02
|21:00
|
Тулуза – Труа
|- : -
|1.02
|23:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|1.02
|23:00
|
Лион – Брест
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монако – Осер
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монпелье – ПСЖ
|- : -
|1.02
|23:00
|
Ренн – Страсбур
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Ницца
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|15
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|17
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|14
|1
|2
Новости