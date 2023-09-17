Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Лорьяном»

«Монако» опубликовал стартовый состав на игру с «Лорьяном» в 5-м туре французской лиги 1.

Матч пройдет на «Стад де Мустуар» в Лорьяне. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В стартовый состав монегасков попал российский полузащитник Александр Головин.

В текущем сезоне россиянин провел 4 матча за «Монако», отличившись одним голом.