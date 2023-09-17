«Монако» на выезде сыграет с «Лорьяном» в рамках 5-го тура чемпионата Франции 17 сентября, в воскресенье. Встреча пройдет на стадионе «Стад дю Мустуар» в Лорьяне. Начало — в 14:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Видеотрансляция матча «Лорьян» — «Монако» легально не будет доступна на территории России. Прямой эфир можно посмотреть через приложения букмекерских компаний по регистрации. Смотреть бесплатно видеотрансляцию можно будет бесплатно в соцсети ВКонтакте. Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

«Монако» лидирует в чемпионате Франции после четырех туров. «Лорьян» с пятью очками находится на 11 месте. «Монако» лидирует в чемпионате Франции после четырех туров. «Лорьян» с пятью очками находится на 11 месте.

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