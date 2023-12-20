Головин выйдет с первых минут в матче «Тулуза» — «Монако»
Полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе в матче с «Тулузой» в 17-м туре чемпионата Франции.
Игра пройдет на стадионе «Мунисипаль» в Тулузе и начнется в 23.00 мск.
Россиянин пропустил встречу 16-го тура против «Лиона» (0:1) из-за перебора желтых карточек.
«Монако» после 16 туров набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Тулуза» с 14 очками — на 15-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|11
|4
|1
|39-13
|37
|
2
|Ницца
|16
|9
|5
|2
|17-9
|32
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|31-21
|30
|
4
|Лилль
|16
|7
|7
|2
|20-12
|28
|
5
|Брест
|16
|8
|4
|4
|21-15
|28
|
6
|Марсель
|16
|7
|5
|4
|24-17
|26
|
7
|Ланс
|16
|7
|5
|4
|21-15
|26
|
8
|Реймс
|16
|7
|2
|7
|21-23
|23
|
9
|Страсбур
|16
|5
|5
|6
|16-21
|20
|
10
|Гавр
|16
|4
|7
|5
|16-18
|19
|
11
|Монпелье
|16
|4
|6
|6
|18-20
|18
|
12
|Нант
|16
|5
|3
|8
|19-27
|18
|
13
|Ренн
|16
|3
|7
|6
|20-21
|16
|
14
|Метц
|16
|4
|4
|8
|15-24
|16
|
15
|Тулуза
|16
|2
|8
|6
|14-21
|14
|
16
|Лион
|16
|3
|4
|9
|15-27
|13
|
17
|Лорьян
|16
|2
|6
|8
|21-31
|12
|
18
|Клермон Фут
|16
|2
|5
|9
|10-23
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.12
|23:00
|
Брест – Лорьян
|- : -
|20.12
|23:00
|
Клермон Фут – Ренн
|- : -
|20.12
|23:00
|
Лион – Нант
|- : -
|20.12
|23:00
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|20.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|20.12
|23:00
|
ПСЖ – Метц
|- : -
|20.12
|23:00
|
Реймс – Гавр
|- : -
|20.12
|23:00
|
Страсбур – Лилль
|- : -
|20.12
|23:00
|
Тулуза – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|13
|1
|5
|
|
Вармед Омари
Ренн
|13
|1
|4
Новости