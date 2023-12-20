Головин выйдет с первых минут в матче «Тулуза» — «Монако»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе в матче с «Тулузой» в 17-м туре чемпионата Франции.

Игра пройдет на стадионе «Мунисипаль» в Тулузе и начнется в 23.00 мск.

Россиянин пропустил встречу 16-го тура против «Лиона» (0:1) из-за перебора желтых карточек.

«Монако» после 16 туров набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Тулуза» с 14 очками — на 15-й строчке.