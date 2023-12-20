Кузяев не попал в стартовый состав в матче «Реймс» — «Гавр»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не попал в стартовый состав в матче с «Реймсом» в 17-м туре чемпионата Франции.

Встреча состоится на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе и начнется в 23.00 мск.

«Гавр» после 16 туров лиги 1 набрал 19 очков и занимает 10-е место. «Реймс» с 23 очками располагается на 8-й строчке.