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Сегодня, 22:39

Кузяев не попал в стартовый состав в матче «Реймс» — «Гавр»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не попал в стартовый состав в матче с «Реймсом» в 17-м туре чемпионата Франции.

Встреча состоится на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе и начнется в 23.00 мск.

«Гавр» после 16 туров лиги 1 набрал 19 очков и занимает 10-е место. «Реймс» с 23 очками располагается на 8-й строчке.

Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Реймс
1
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Головин выйдет с первых минут в матче «Тулуза» — «Монако»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 11 4 1 39-13 37
2
 Ницца 16 9 5 2 17-9 32
3
 Монако 16 9 3 4 31-21 30
4
 Лилль 16 7 7 2 20-12 28
5
 Брест 16 8 4 4 21-15 28
6
 Марсель 16 7 5 4 24-17 26
7
 Ланс 16 7 5 4 21-15 26
8
 Реймс 16 7 2 7 21-23 23
9
 Страсбур 16 5 5 6 16-21 20
10
 Гавр 16 4 7 5 16-18 19
11
 Монпелье 16 4 6 6 18-20 18
12
 Нант 16 5 3 8 19-27 18
13
 Ренн 16 3 7 6 20-21 16
14
 Метц 16 4 4 8 15-24 16
15
 Тулуза 16 2 8 6 14-21 14
16
 Лион 16 3 4 9 15-27 13
17
 Лорьян 16 2 6 8 21-31 12
18
 Клермон Фут 16 2 5 9 10-23 11
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.12 23:00
Брест – Лорьян
 - : -
20.12 23:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
20.12 23:00
Лион – Нант
 - : -
20.12 23:00
Монпелье – Марсель
 - : -
20.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
20.12 23:00
ПСЖ – Метц
 - : -
20.12 23:00
Реймс – Гавр
 - : -
20.12 23:00
Страсбур – Лилль
 - : -
20.12 23:00
Тулуза – Монако
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 16
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
И К Ж
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 13 1 5
Вармед Омари

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 13 1 4
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