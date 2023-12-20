Кузяев не попал в стартовый состав в матче «Реймс» — «Гавр»
Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не попал в стартовый состав в матче с «Реймсом» в 17-м туре чемпионата Франции.
Встреча состоится на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе и начнется в 23.00 мск.
«Гавр» после 16 туров лиги 1 набрал 19 очков и занимает 10-е место. «Реймс» с 23 очками располагается на 8-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|11
|4
|1
|39-13
|37
|
2
|Ницца
|16
|9
|5
|2
|17-9
|32
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|31-21
|30
|
4
|Лилль
|16
|7
|7
|2
|20-12
|28
|
5
|Брест
|16
|8
|4
|4
|21-15
|28
|
6
|Марсель
|16
|7
|5
|4
|24-17
|26
|
7
|Ланс
|16
|7
|5
|4
|21-15
|26
|
8
|Реймс
|16
|7
|2
|7
|21-23
|23
|
9
|Страсбур
|16
|5
|5
|6
|16-21
|20
|
10
|Гавр
|16
|4
|7
|5
|16-18
|19
|
11
|Монпелье
|16
|4
|6
|6
|18-20
|18
|
12
|Нант
|16
|5
|3
|8
|19-27
|18
|
13
|Ренн
|16
|3
|7
|6
|20-21
|16
|
14
|Метц
|16
|4
|4
|8
|15-24
|16
|
15
|Тулуза
|16
|2
|8
|6
|14-21
|14
|
16
|Лион
|16
|3
|4
|9
|15-27
|13
|
17
|Лорьян
|16
|2
|6
|8
|21-31
|12
|
18
|Клермон Фут
|16
|2
|5
|9
|10-23
|11
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.12
|23:00
|
Брест – Лорьян
|- : -
|20.12
|23:00
|
Клермон Фут – Ренн
|- : -
|20.12
|23:00
|
Лион – Нант
|- : -
|20.12
|23:00
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|20.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|20.12
|23:00
|
ПСЖ – Метц
|- : -
|20.12
|23:00
|
Реймс – Гавр
|- : -
|20.12
|23:00
|
Страсбур – Лилль
|- : -
|20.12
|23:00
|
Тулуза – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|13
|1
|5
|
|
Вармед Омари
Ренн
|13
|1
|4
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