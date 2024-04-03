Мостовой: «По уровню игры Головин проходил бы в старт «ПСЖ»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру российского полузащитника Александра Головина за «Монако» в этом сезоне.
«Прогресс Головина связан с его возрастном. Сейчас он уже где-то действует на опыте, избегая лишних действий на поле, брака. 27 лет — идеальный возраст для полузащитника. Тем более, что Саша уже давно играет во Франции и привык ко всему. Смог бы Головин усилить «ПСЖ»? Думаю, по уровню игры Саша проходил бы в старт «ПСЖ», но слабо верится в такой переход», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.
В этом сезоне 27-летний Головин забил 6 голов и сделал 6 голевых передач в 24 матчах чемпионата Франции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|18
|8
|1
|64-23
|62
|
2
|Брест
|27
|14
|8
|5
|37-20
|50
|
3
|Монако
|27
|14
|7
|6
|52-38
|49
|
4
|Лилль
|27
|12
|10
|5
|39-24
|46
|
5
|Ницца
|27
|12
|7
|8
|28-22
|43
|
6
|Ланс
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Марсель
|27
|10
|9
|8
|40-30
|39
|
8
|Ренн
|27
|10
|9
|8
|40-33
|39
|
9
|Реймс
|27
|11
|6
|10
|35-36
|39
|
10
|Лион
|27
|10
|5
|12
|31-41
|35
|
11
|Тулуза
|27
|8
|8
|11
|32-36
|32
|
12
|Страсбур
|27
|8
|8
|11
|30-39
|32
|
13
|Монпелье
|27
|7
|9
|11
|33-40
|30
|
14
|Нант
|27
|8
|4
|15
|26-42
|28
|
15
|Гавр
|27
|6
|9
|12
|26-35
|27
|
16
|Лорьян
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
17
|Метц
|27
|6
|5
|16
|25-44
|23
|
18
|Клермон Фут
|27
|4
|8
|15
|19-46
|20
|5.04
|22:00
|
Лилль – Марсель
|- : -
|6.04
|18:00
|
Ланс – Гавр
|- : -
|6.04
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|- : -
|7.04
|14:00
|
Брест – Метц
|- : -
|7.04
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|- : -
|7.04
|16:00
|
Реймс – Ницца
|- : -
|7.04
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|- : -
|7.04
|18:05
|
Монако – Ренн
|- : -
|7.04
|21:45
|
Нант – Лион
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Александр Головин
Монако
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|16
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2