Аршавин считает Головина лучшим российским футболистом в 2023 году

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин является лучшим российским футболистом в 2023 году.

«Лучший российский игрок в 2023 году? Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю. Головин в порядке в «Монако», — приводит слова Аршавина ТАСС.

В этом сезоне 27-летний россиянин сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.