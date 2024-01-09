Форвард «Реал Сосьедад» Шо перешел в «Ниццу»

«Ницца» объявила о переходе нападающего «Реал Сосьедад» Мохамеда-Али Шо.

Контракт с 19-летним французом рассчитан до лета 2028 года. По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер Шо обошелся «Ницце» в 12 миллионов евро.

В этом сезоне игрок провел 16 матчей за «Реал Сосьедад» и не отметился результативными действиями.

Шо выступал за баскский клуб с лета 2022 года, куда перешел из «Анже» за 11 миллионов евро.