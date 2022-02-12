Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Лорьяном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на матч 24-го тура чемпионата Франции. Команды встретятся в воскресенье, 13 февраля.

31 января Головин единственный раз в 2022 году вышел на поле в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом». С конца декабря прошлого года хавбек восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, пропустив три матча.

В составе «Монако» футболист играет с 2018 года. В сезоне-2021/22 он провел 23 матча во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 5 результативных передач.