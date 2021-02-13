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Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Лорьяном»

21:20
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«Монако» огласил заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

В список футболистов, которые могут сыграть в воскресенье, попал и российский полузащитник Александр Головин.

Встреча состоится 14 февраля. Время начала матча — 15.00 (мск).

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