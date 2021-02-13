Матч «Реймс» — «Ланс» завершился вничью
«Реймс» принимал «Ланс» в матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Чемпионат Франции. Лига 1
25-й тур
«Реймс» — «Ланс» — 1:1 (1:0)
Голы: Зенели, 13 (1:0). Сотока, 61 (1:1).
Нереализованный пенальти: Какюта, 45 (мимо)
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Конан (Де Смет, 78), Шавалерен, Кафаро (Кутеса, 78), Кассама, Мунетси, Зенели (Сирхейс, 87), Диа, Мбюкю (Туре, 69).
«Ланс»: Лека, Айдара (Силла, 82), Гради, Баде, Медина, Какюта (Мишлен, 87), Фофана, Клаусс (Маурисио, 87), Дукуре, Сотока, Банза (Жан, 82).
Предупреждения: Конан, 43. Фас, 49.
Судья: Ваттеллье (Франция).
13 февраля. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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