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Сегодня, 03:17

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Лансом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Крепин Диатта и Александр Головин.
Фото Global Look Press

«Монако» назвал заявку на матч 32-го тура чемпионата Франции против «Ланса». Игра пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в число 23 игроков, которые могут выйти на поле.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Дидиллон, Льенар, Нюбель — Агилар, Энрике, Дисаси, Якобс, Марипан, Матсима, Вандерсон — Аклиуш, Бен Сегир, Камара, Диатта, Диоп, Фофана, Головин, Магасса, Матазо, Минамино — Бен Йеддер, Боаду, Фолланд.

Матч «Ланс» — «Монако» состоится в субботу, 22 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Александр Головин
Футбол
ФК Ланс
ФК Монако
Крепин Диатта
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Мбаппе повторил рекорд результативности лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 24 3 5 75-31 75
2
 Марсель 31 19 7 5 57-30 64
3
 Ланс 31 18 9 4 51-25 63
4
 Монако 31 18 7 6 66-43 61
5
 Лилль 31 16 7 8 56-39 55
6
 Ренн 31 16 5 10 51-33 53
7
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
8
 Реймс 31 11 14 6 40-32 47
9
 Ницца 31 11 12 8 38-29 45
10
 Лорьян 31 12 9 10 43-43 45
11
 Клермон Фут 31 12 7 12 33-42 43
12
 Тулуза 31 11 5 15 47-54 38
13
 Монпелье 31 11 4 16 47-52 37
14
 Осер 31 8 8 15 29-52 32
15
 Нант 31 6 13 12 33-44 31
16
 Брест 31 7 10 14 35-48 31
17
 Страсбур 31 6 11 14 41-53 29
18
 Труа 31 4 9 18 39-67 21
19
 Аяччо 31 6 3 22 22-58 21
20
 Анже 32 3 5 24 25-68 14
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.04 22:00
Анже – ПСЖ
 1 : 2
22.04 18:00
Осер – Лилль
 - : -
22.04 22:00
Ланс – Монако
 - : -
23.04 14:00
Реймс – Страсбур
 - : -
23.04 16:00
Аяччо – Брест
 - : -
23.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 - : -
23.04 16:00
Нант – Труа
 - : -
23.04 16:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
23.04 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
23.04 21:45
Лион – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 22
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 20
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 24 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 26 2 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 25 2 2
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