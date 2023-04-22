Мбаппе повторил рекорд результативности лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе забил два гола в матче 32-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:1).

Теперь на счету 24-летнего француза непосредственное участие в 214 голах в лиге 1: 157 голов и 57 голевых передач. Как сообщает Opta, он повторил рекорд турнира, который принадлежит полузащитнику «Марселя» Димитри Пайету.

Портал статистики учитывал только матчи, начиная с сезона-2006/07, когда начали считать эти данные.