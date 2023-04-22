Мбаппе повторил рекорд результативности лиги 1
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе забил два гола в матче 32-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:1).
Теперь на счету 24-летнего француза непосредственное участие в 214 голах в лиге 1: 157 голов и 57 голевых передач. Как сообщает Opta, он повторил рекорд турнира, который принадлежит полузащитнику «Марселя» Димитри Пайету.
Портал статистики учитывал только матчи, начиная с сезона-2006/07, когда начали считать эти данные.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|24
|3
|5
|75-31
|75
|
2
|Марсель
|31
|19
|7
|5
|57-30
|64
|
3
|Ланс
|31
|18
|9
|4
|51-25
|63
|
4
|Монако
|31
|18
|7
|6
|66-43
|61
|
5
|Лилль
|31
|16
|7
|8
|56-39
|55
|
6
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|
7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|
8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|
9
|Ницца
|31
|11
|12
|8
|38-29
|45
|
10
|Лорьян
|31
|12
|9
|10
|43-43
|45
|
11
|Клермон Фут
|31
|12
|7
|12
|33-42
|43
|
12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|
13
|Монпелье
|31
|11
|4
|16
|47-52
|37
|
14
|Осер
|31
|8
|8
|15
|29-52
|32
|
15
|Нант
|31
|6
|13
|12
|33-44
|31
|
16
|Брест
|31
|7
|10
|14
|35-48
|31
|
17
|Страсбур
|31
|6
|11
|14
|41-53
|29
|
18
|Труа
|31
|4
|9
|18
|39-67
|21
|
19
|Аяччо
|31
|6
|3
|22
|22-58
|21
|
20
|Анже
|32
|3
|5
|24
|25-68
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|22:00
|
Анже – ПСЖ
|1 : 2
|22.04
|18:00
|
Осер – Лилль
|- : -
|22.04
|22:00
|
Ланс – Монако
|- : -
|23.04
|14:00
|
Реймс – Страсбур
|- : -
|23.04
|16:00
|
Аяччо – Брест
|- : -
|23.04
|16:00
|
Лорьян – Тулуза
|- : -
|23.04
|16:00
|
Нант – Труа
|- : -
|23.04
|16:00
|
Ницца – Клермон Фут
|- : -
|23.04
|18:05
|
Монпелье – Ренн
|- : -
|23.04
|21:45
|
Лион – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|22
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|20
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|24
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|26
|2
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|25
|2
|2
Новости