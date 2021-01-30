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Головин включен в заявку «Монако» на матч против «Нанта»

21:08
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на матч 22-го тура чемпионата Франции против «Нанта».

Встреча запланирована на 31 января. Начало матча — 23.00 (мск).

Всего в этом чемпионате Головин сыграл 218 минут и набрал четыре балла по системе «гол+пас» (1+3). То есть он участвовал в голевой комбинации монегасков в среднем примерно один раз в 55 минут.

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