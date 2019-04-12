Головин - в заявке "Монако" на матч с "Реймсом"

"Монако" объявил заявку на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Реймса". В список вошел российский хавбек монегасков Александр Головин. Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Субашич, Бенальо;

Защитники: Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Сидибе;

Полузащитники: Силва, Аолу, Шадли, Фабрегас, Головин, Желсон, Лопеш;

Нападающие: Фалькао, Йоветич, Винисиус.

В текущем сезоне Головин провел 28 матчей за "Монако", забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Монегаски занимают 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.

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