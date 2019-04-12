Головин - в заявке "Монако" на матч с "Реймсом"

"Монако" объявил заявку на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Реймса". В список вошел российский хавбек монегасков Александр Головин. Полностью заявка выглядит так:
Вратари: Субашич, Бенальо;
Защитники: Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Сидибе;
Полузащитники: Силва, Аолу, Шадли, Фабрегас, Головин, Желсон, Лопеш;
Нападающие: Фалькао, Йоветич, Винисиус.
Le groupe 🔴⚪️ pour #ASMSDR 👊 pic.twitter.com/p375trL9Hb– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 12 апреля 2019 г.
В текущем сезоне Головин провел 28 матчей за "Монако", забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Монегаски занимают 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.
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