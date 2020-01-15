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Головин в стартовом составе «Монако» на матч «ПСЖ»

22:17
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сыграет в стартовом составе в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

«Монако»: Леком, Хенрикс, Марипан, Глик, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас, Головин, Мартинш, Бен Йеддер, Кейта.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Тиагу Силва, Кимпембе, Кюрзава, Ди Мария, Гей, Куасси, Неймар, Мбаппе, Икарди.

Матч «Монако» — «ПСЖ» начнется в 23.00 по московскому времени.

Монако — ПСЖ

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