Головин в стартовом составе «Монако» на матч «ПСЖ»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сыграет в стартовом составе в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

«Монако»: Леком, Хенрикс, Марипан, Глик, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас, Головин, Мартинш, Бен Йеддер, Кейта.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Тиагу Силва, Кимпембе, Кюрзава, Ди Мария, Гей, Куасси, Неймар, Мбаппе, Икарди.

Матч «Монако» — «ПСЖ» начнется в 23.00 по московскому времени.