Головин в стартовом составе «Монако» на матч «ПСЖ»
22:17
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сыграет в стартовом составе в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».
Le 1?1? de l'AS Monaco ??? #ASMPSG pic.twitter.com/oWDFIyqCa1— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 15, 2020
«Монако»: Леком, Хенрикс, Марипан, Глик, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас, Головин, Мартинш, Бен Йеддер, Кейта.
«ПСЖ»: Навас, Дагба, Тиагу Силва, Кимпембе, Кюрзава, Ди Мария, Гей, Куасси, Неймар, Мбаппе, Икарди.
Матч «Монако» — «ПСЖ» начнется в 23.00 по московскому времени.
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