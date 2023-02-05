Головин сделал голевую передачу в матче с «Клермоном»
Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Клермона».
На 13-й минуте матча россиянин сделал мягкий навес в штрафную на нападающего монегасков Бреля Эмболо, который выиграл воздух у защитника и пробил головой с близкого расстояния в правую часть ворот — 0:2.
Первым голом в матче отличился защитник Гильермо Марипан.
26-летний хавбек сделал свою 6-ю передачу в этом сезоне лиги 1. Также он забил четыре гола.
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|
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|10
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|
14
|Монпелье
|21
|6
|2
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|31-43
|20
|
15
|Брест
|21
|4
|7
|10
|23-34
|19
|
16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|
17
|Аяччо
|21
|5
|3
|13
|18-37
|18
|
18
|Страсбур
|21
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|9
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|15
|
19
|Осер
|21
|3
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|18-46
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38 тур
|4.02
|19:00
|
ПСЖ – Тулуза
|2 : 1
|4.02
|21:00
|
Труа – Лион
|1 : 3
|4.02
|23:00
|
Ренн – Лилль
|1 : 3
|5.02
|15:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|5.02
|17:00
|
Аяччо – Нант
|- : -
|5.02
|17:00
|
Осер – Реймс
|- : -
|5.02
|17:00
|
Лорьян – Анже
|- : -
|5.02
|17:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|5.02
|19:05
|
Брест – Ланс
|- : -
|5.02
|22:45
|
Марсель – Ницца
|- : -
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Килиан Мбаппе
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Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
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|
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Жонатан Клаусс
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|И
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|Ж
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М`Бай Ньянг
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|2
|2
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Эммануэль Агбаду
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