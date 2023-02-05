Головин сделал голевую передачу в матче с «Клермоном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Клермона».

На 13-й минуте матча россиянин сделал мягкий навес в штрафную на нападающего монегасков Бреля Эмболо, который выиграл воздух у защитника и пробил головой с близкого расстояния в правую часть ворот — 0:2.

Первым голом в матче отличился защитник Гильермо Марипан.

26-летний хавбек сделал свою 6-ю передачу в этом сезоне лиги 1. Также он забил четыре гола.