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Сегодня, 09:45

Головин о целях на сезон: «Стремиться выиграть каждый матч, стараться показывать максимум»

Головин прокомментировал первую победу «Монако» в сезоне
Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото AFP

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» победу над «Клермоном» (4:2) в 1-м туре чемпионата Франции.

26-летний россиянин провел на поле 86 минут и не отличился результативными действиями.

«Первая игра чемпионата, важно было стартовать с победы. Матч получился непростым, были ошибки как нашей стороны, так и со стороны соперника. Наверное, это можно объяснить тем, что сезон только начинается. К тому же мы первыми пропустили, потом позволили им сделать счет 2:2, но самое главное — довели дело до победы и набрали три очка. Забили четыре гола. Думаю, болельщики могут быть довольны этим», — сказал Головин «СЭ».

Также футболист назвал свои цели на сезон-2023/24.

«Стремиться выиграть каждый матч, идти от игры к игре. Честно говоря, не хочется загадывать далеко вперед. Просто нужно стараться показывать свой максимум в любой игре. Тогда все будет хорошо», — добавил Головин.

«Монако» проведет следующий матч 20 августа дома против «Страсбура» во 2-м туре чемпионата Франции-2023/24.

В сезоне-2022/23 монегаски заняли шестое место в лиге 1 с 65 очками в 38 матчах.

В начале июля 2023 года из клуба был уволен бельгиец Филипп Клеман, который работал главным тренером команды. Вместо него был назначен австриец Ади Хюттер.

Александр Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. У хавбека 25 голов и 33 результативные передачи в 177 матчах за команду во всех турнирах.

Александр Головин в&nbsp;матче с &laquo;Клермон Фут&raquo;. Шестой сезон Головина во Франции начался с яркой победы. С новым «Монако» скучно не будет

Александр Головин
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
2
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
3
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
14
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
16
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
17
 Метц 1 0 0 1 1-5 0
18
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
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11.08 22:00
Ницца – Лилль
 1 : 1
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 2 : 1
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 0 : 0
13.08 14:00
Брест – Ланс
 3 : 2
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 2 : 4
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 2 : 2
13.08 16:00
Нант – Тулуза
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13.08 18:05
Ренн – Метц
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Монако

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Анжел Гомеш

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Лилль

 1
И К Ж
Адриен Томассон

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Ланс

 1 1 0
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Монако

 1 0 1
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