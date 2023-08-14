Головин о целях на сезон: «Стремиться выиграть каждый матч, стараться показывать максимум»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» победу над «Клермоном» (4:2) в 1-м туре чемпионата Франции.

26-летний россиянин провел на поле 86 минут и не отличился результативными действиями.

«Первая игра чемпионата, важно было стартовать с победы. Матч получился непростым, были ошибки как нашей стороны, так и со стороны соперника. Наверное, это можно объяснить тем, что сезон только начинается. К тому же мы первыми пропустили, потом позволили им сделать счет 2:2, но самое главное — довели дело до победы и набрали три очка. Забили четыре гола. Думаю, болельщики могут быть довольны этим», — сказал Головин «СЭ».

Также футболист назвал свои цели на сезон-2023/24.

«Стремиться выиграть каждый матч, идти от игры к игре. Честно говоря, не хочется загадывать далеко вперед. Просто нужно стараться показывать свой максимум в любой игре. Тогда все будет хорошо», — добавил Головин.

«Монако» проведет следующий матч 20 августа дома против «Страсбура» во 2-м туре чемпионата Франции-2023/24.

В сезоне-2022/23 монегаски заняли шестое место в лиге 1 с 65 очками в 38 матчах.

В начале июля 2023 года из клуба был уволен бельгиец Филипп Клеман, который работал главным тренером команды. Вместо него был назначен австриец Ади Хюттер.

Александр Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. У хавбека 25 голов и 33 результативные передачи в 177 матчах за команду во всех турнирах.