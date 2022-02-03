Месси посоветовал Хави не возвращать полузащитника «ПСЖ» Симонса в «Барселону»

«Барселона» не планирует возвращать полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса, сообщает El Nacional 1 февраля.

По информации источника, нападающий парижской команды Лионель Месси во время совместного ужина с главным тренером «Барселоны» Хави рекомендовал ему не подписывать 18-летнего нидерландца.

Отмечается, что после совет Месси Хави потерял интерес к полузащитнику.

Симонс перешел в «ПСЖ» в 2019 году. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах за парижан и отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.