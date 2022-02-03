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Сегодня, 23:29

Месси посоветовал Хави не возвращать полузащитника «ПСЖ» Симонса в «Барселону»

«Барселона» не будет возвращать полузащитника «ПСЖ» Симонса
Карен Саркисян
Корреспондент

«Барселона» не планирует возвращать полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса, сообщает El Nacional 1 февраля.

По информации источника, нападающий парижской команды Лионель Месси во время совместного ужина с главным тренером «Барселоны» Хави рекомендовал ему не подписывать 18-летнего нидерландца.

Отмечается, что после совет Месси Хави потерял интерес к полузащитнику.

Симонс перешел в «ПСЖ» в 2019 году. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах за парижан и отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.elnacional.cat/ca/esports/psg-barca-gratis-messi-consell-xavi-hernandez-no-fitxar_704319_102.html
Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
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 Лион 22 9 8 5 31-28 35
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 Монако 22 9 6 7 35-26 33
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 - : -
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