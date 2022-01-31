«Ланс» — «Монако»: Головин появился на поле впервые с 19 декабря
«Монако» в матче 1/8 финала Кубка Франции встречается с «Лансом».
На 65-й минуте встречи на поле появился полузащитник монегасков Александр Головин, который заменил Софиана Диопа. Для 25-летнего россиянина это первый выход на поле с 19 декабря. Он пропустил пять предыдущих матчей команды из-за дискомфорта в мышце ноги.
В текущем сезоне Головин провел 23 матча за монегасков, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
65'?— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 30, 2022
? Le Coach proc?de ? un second changement, @SofianeDiop est remplac? par Golovin.
?-? ? #RCLASM
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|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
|19:00
|
ПСЖ – Нант
|3 : 1
|20.11
|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
|17:00
|
Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
|21.11
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|
Клермон Фут – Ницца
|1 : 2
|21.11
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Кильян Мбаппе
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Димитри Пайет
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