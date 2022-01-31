«Ланс» — «Монако»: Головин появился на поле впервые с 19 декабря

«Монако» в матче 1/8 финала Кубка Франции встречается с «Лансом».

На 65-й минуте встречи на поле появился полузащитник монегасков Александр Головин, который заменил Софиана Диопа. Для 25-летнего россиянина это первый выход на поле с 19 декабря. Он пропустил пять предыдущих матчей команды из-за дискомфорта в мышце ноги.

В текущем сезоне Головин провел 23 матча за монегасков, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.