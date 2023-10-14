Головин прибыл в расположение «Монако» для продолжения восстановления от повреждения

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Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев в разговоре с «СЭ» сообщил, что игрок прибыл в расположение клуба для восстановления.

«Саша уже в расположении «Монако», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что игрок не примет участия в товарищеских матчах национальной команды из-за повреждения.

16 октября сборная России сыграет с Кенией в Турции. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.