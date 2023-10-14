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Сегодня, 12:00

Головин прибыл в расположение «Монако» для продолжения восстановления от повреждения

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев в разговоре с «СЭ» сообщил, что игрок прибыл в расположение клуба для восстановления.

«Саша уже в расположении «Монако», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что игрок не примет участия в товарищеских матчах национальной команды из-за повреждения.

Максим Мухин и&nbsp;Антон Миранчук. Предматчевая тренировка сборной России: без Головина, но в хорошем настроении

16 октября сборная России сыграет с Кенией в Турции. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 ПСЖ 8 4 3 1 17-7 15
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
12
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Ланс 8 2 2 4 8-13 8
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 - : -
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 - : -
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
22.10 18:05
Монако – Метц
 - : -
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 6 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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