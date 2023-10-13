Президент ла лиги Тебас: «ПСЖ» мог бы стать чемпионом по трате денег на ветер»

Глава испанской ла лиги Хавьер Тебас критично высказался по поводу трансферной политики «ПСЖ».

«Я знаю, что во Франции «ПСЖ» потерял почти 605 миллионов евро. Этот клуб мог бы стать чемпионом по трате денег на ветер», — цитирует Тебаса Sport.es.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 15 баллов и занимает трете место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Монако» на два очка.