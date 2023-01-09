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Сегодня, 17:53

Люсьен Фавр будет уволен с поста главного тренера «Ниццы»

Иван Шитик
Корреспондент
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После вылета из Кубка Франции на стадии 1/32 финала Люсьен Фавр будет уволен с поста главного тренера «Ниццы», утверждает L'Equipe. Исполняющим обязанности главного тренера команды станет Дидье Дигар.

«Ницца» с минимальным счетом проиграла команде «Ле Пюи Фут» в 1/32 финала Кубка страны — 0:1.

Летом Люсьен Фавр сменил Кристофа Гальтье, который ушел в «ПСЖ», на посту главного тренера «Ниццы».

В нынешнем сезоне в лиге 1 команда занимает 11-е место, навбрав в 17 матчах 21 очко.

Напомним, Фавр ранее возглавлял «Ниццу» в период с 2016 по 2018 год.

ФК Ницца
Люсьен Фавр
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2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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 - : -
11.01 21:00
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 - : -
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Нант – Лион
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 - : -
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 10
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