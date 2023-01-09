Люсьен Фавр будет уволен с поста главного тренера «Ниццы»

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После вылета из Кубка Франции на стадии 1/32 финала Люсьен Фавр будет уволен с поста главного тренера «Ниццы», утверждает L'Equipe. Исполняющим обязанности главного тренера команды станет Дидье Дигар.

«Ницца» с минимальным счетом проиграла команде «Ле Пюи Фут» в 1/32 финала Кубка страны — 0:1.

Летом Люсьен Фавр сменил Кристофа Гальтье, который ушел в «ПСЖ», на посту главного тренера «Ниццы».

В нынешнем сезоне в лиге 1 команда занимает 11-е место, навбрав в 17 матчах 21 очко.

Напомним, Фавр ранее возглавлял «Ниццу» в период с 2016 по 2018 год.