Головин дисквалифицирован на два матча. Но пропустит только один

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции объявил санкции, которые применены к игрокам по итогам очередных матчей лиги 1.

Как сообщает сайт ПФЛ, российский полузащитник «Монако» Александр Головин, ударивший ногой форварда «Тулузы» Арона Деннума и получивший за это красную карточку в матче 17-го тура чемпионата Франции, дисквалифицирован на два матча, но пропустит один.

Дисквалификация на вторую встречу сохранится в виде условного наказания, которое может вступить в силу только при определенных обстоятельствах.