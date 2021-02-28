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«Анже» сыграл вничью с «Лансом»

19:02

«Анже» и «Ланс» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Франции — 2:2. В других играх «Реймс» и «Монпелье» голами не отметились, «Ним» и «Нант» также сыграли вничью (1:1), а «Лорьян» одолел «Сент-Этьен» (2:1).

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

«Реймс» — «Монпелье» — 0:0

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро, Кассама (Туре, 83), Думбья (Зенели, 59), Диа, Мбюкю (Бериша, 74).

«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Ферри, Ристич, Саванье, Молле (Суке, 73), Самбия, Шкулетич (Вахи, 55), Лаборд, Мавидиди (Шотар, 73).

Предупреждения: Илтон, 64. Диа, 81.

Судья: Летексье.

28 февраля. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

«Анже» — «Ланс» — 2:2 (2:1)

Голы: Диони, 5 (1:0). Мангани, 10 — с пенальти (2:0). Клаусс, 22 (2:1). Калимуэндо, 90+2 (2:2).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани (Амаду, 76), Капель (Перейра Лаж, 62), Фюльжини, Кулибали, Диони (Баокен, 75), Буфаль (Эль Мелали, 84).

«Ланс»: Лека, Айдара (Мишлен, 84), Гради (Маурисио, 85), Баде, Медина, Какюта (Жан, 76), Фофана, Клаусс (Бура, 84), Дукуре, Сотока, Банза (Калимуэндо, 77).

Судья: Дешепи.

28 февраля. Анже. Стадион «Раймон Копа».

«Ним» — «Нант» — 1:1 (0:1)

Голы: Блас, 27 (0:1). Коне, 76 (1:1).

«Ним»: Рейне, Мелинг, Мигель, Алакуш (Бюрнер, 88), Гессум, Ферхат, Кубас (Коне, 70), Элиассон (Дульевич, 63), Бенраху, Фомба, Рипар.

«Нант»: Лафон, Аппиа (Силла, 90), Паллуа, Кастеллетто, Траоре, Жиротто, Блас (Эмон, 85), Чиривелья (Туре, 90), Саймон (Луза, 72), Коко (Бамба, 72), Коло Муани.

Предупреждения: Мигель, 5. Аппиа, 58.

Удаление: Мигель, 90+1.

Судья: Батта.

28 февраля. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

«Лорьян» — «Сент-Этьен» — 2:1 (0:1)

Голы: Мукуди, 14 (0:1). Лорьенте, 66 (1:1). Лорьенте, 86 (2:1).

«Лорьян»: Дрейер, Абержель, Ле Гофф, Гравиллон, Ляпорт, Мендес, Монкондюи (Лемуан, 61), Буагар (Висса, 61), Чалоба, Ле Фе (Лорьенте, 61), Моффи (Грбич, 83).

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Трауко, Сиссе, Мукуди, Юссуф (Муффек, 59. Ривера, 88), Камара (Гурна-Дуат, 82), Нейу, Модест (Аби, 60), Буанга, Норден (Аушиш, 82).

Предупреждения: Чалоба, 48. Дебюши, 56. Муффек, 73. Гурна-Дуат, 84.

Судья: Фраппар.

28 февраля. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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