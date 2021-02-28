«Анже» сыграл вничью с «Лансом»
«Анже» и «Ланс» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Франции — 2:2. В других играх «Реймс» и «Монпелье» голами не отметились, «Ним» и «Нант» также сыграли вничью (1:1), а «Лорьян» одолел «Сент-Этьен» (2:1).
Чемпионат Франции
Лига 1
27-й тур
«Реймс» — «Монпелье» — 0:0
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро, Кассама (Туре, 83), Думбья (Зенели, 59), Диа, Мбюкю (Бериша, 74).
«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Ферри, Ристич, Саванье, Молле (Суке, 73), Самбия, Шкулетич (Вахи, 55), Лаборд, Мавидиди (Шотар, 73).
Предупреждения: Илтон, 64. Диа, 81.
Судья: Летексье.
28 февраля. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
«Анже» — «Ланс» — 2:2 (2:1)
Голы: Диони, 5 (1:0). Мангани, 10 — с пенальти (2:0). Клаусс, 22 (2:1). Калимуэндо, 90+2 (2:2).
«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани (Амаду, 76), Капель (Перейра Лаж, 62), Фюльжини, Кулибали, Диони (Баокен, 75), Буфаль (Эль Мелали, 84).
«Ланс»: Лека, Айдара (Мишлен, 84), Гради (Маурисио, 85), Баде, Медина, Какюта (Жан, 76), Фофана, Клаусс (Бура, 84), Дукуре, Сотока, Банза (Калимуэндо, 77).
Судья: Дешепи.
28 февраля. Анже. Стадион «Раймон Копа».
«Ним» — «Нант» — 1:1 (0:1)
Голы: Блас, 27 (0:1). Коне, 76 (1:1).
«Ним»: Рейне, Мелинг, Мигель, Алакуш (Бюрнер, 88), Гессум, Ферхат, Кубас (Коне, 70), Элиассон (Дульевич, 63), Бенраху, Фомба, Рипар.
«Нант»: Лафон, Аппиа (Силла, 90), Паллуа, Кастеллетто, Траоре, Жиротто, Блас (Эмон, 85), Чиривелья (Туре, 90), Саймон (Луза, 72), Коко (Бамба, 72), Коло Муани.
Предупреждения: Мигель, 5. Аппиа, 58.
Удаление: Мигель, 90+1.
Судья: Батта.
28 февраля. Ним. Стадион «Стад де Костьер».
«Лорьян» — «Сент-Этьен» — 2:1 (0:1)
Голы: Мукуди, 14 (0:1). Лорьенте, 66 (1:1). Лорьенте, 86 (2:1).
«Лорьян»: Дрейер, Абержель, Ле Гофф, Гравиллон, Ляпорт, Мендес, Монкондюи (Лемуан, 61), Буагар (Висса, 61), Чалоба, Ле Фе (Лорьенте, 61), Моффи (Грбич, 83).
«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Трауко, Сиссе, Мукуди, Юссуф (Муффек, 59. Ривера, 88), Камара (Гурна-Дуат, 82), Нейу, Модест (Аби, 60), Буанга, Норден (Аушиш, 82).
Предупреждения: Чалоба, 48. Дебюши, 56. Муффек, 73. Гурна-Дуат, 84.
Судья: Фраппар.
28 февраля. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю