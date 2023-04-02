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Сегодня, 22:20

Головин — о победе над «Страсбуром»: «После перерыва мы вернулись гораздо более агрессивными»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Страсбуром» (4:3) в 29-м туре лиги 1. Россиянин отметился голевой передачей.

«Мы пообщались друг с другом в перерыве и вернулись с лучшим настроем, гораздо более агрессивными. Тренер указал нам, что нужно улучшить. Мы говорили друг с другом, чтобы коллективно добиться большего. Теперь мы должны побеждать в каждой игре», — приводит слова Головина monaco-tribune.com.

В текущем сезоне Головин провел 38 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач. В феврале он продлил контракт с монегасками до 2026 года.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Страсбур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 29 18 6 5 54-29 60
3
 Ланс 29 17 9 3 48-21 60
4
 Монако 29 17 6 6 61-40 57
5
 Ренн 29 15 5 9 47-30 50
6
 Лилль 29 15 7 7 54-37 52
7
 Ницца 29 11 12 6 38-26 45
8
 Лорьян 29 12 8 9 42-40 44
9
 Реймс 29 11 13 5 39-28 46
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 29 11 4 14 45-48 37
12
 Тулуза 29 10 5 14 44-51 35
13
 Клермон Фут 29 10 7 12 29-41 37
14
 Нант 29 6 12 11 30-40 30
15
 Страсбур 29 5 11 13 37-50 26
16
 Осер 29 6 8 15 24-51 26
17
 Брест 29 6 9 14 33-47 27
18
 Труа 29 4 9 16 38-62 21
19
 Аяччо 29 6 3 20 21-52 21
20
 Анже 29 2 5 22 22-64 11
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31.03 22:00
Марсель – Монпелье
 1 : 1
1.04 18:00
Осер – Труа
 1 : 0
1.04 22:00
Ренн – Ланс
 0 : 1
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 3 : 1
2.04 16:00
Анже – Ницца
 1 : 1
2.04 16:00
Брест – Тулуза
 3 : 1
2.04 16:00
Клермон Фут – Аяччо
 2 : 1
2.04 16:00
Нант – Реймс
 0 : 3
2.04 18:05
Монако – Страсбур
 4 : 3
2.04 21:45
ПСЖ – Лион
 - : -
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 19
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Жонатан Давид

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Монако

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
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Жонатан Клаусс

Марсель

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Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

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Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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Осер

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