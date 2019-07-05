Головин не вошел в число игроков "Монако" на товарищеские матчи в Бельгии

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим назвал 25 футболистов на товарищеские матчи в Бельгии. 6 июля в Рузеларе монегаски встретятся с "Серкль Брюгге", а 7 июля - в Веттерене с "Локереном",

В число 25 игроков не вошел россиянин Александр Головин и ряд других футболистов, проводивших в июне матчи за сборные.

Полностью список футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Бенальо, Нарди;

Защитники: Колина, Жемерсон, Налду, Панзо, Попович, Сидибе, Силва, Витинью.

Полузащитники: Аолу, Фабрегас, Массенджо, Милло, Наварро, Бастиао, Бошилья, Рони Лопеш, Желсон Мартиньш.

Нападающие: Айя, Кардона, Фостер, Гуано, Мбула, Силла.