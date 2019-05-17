Головин не покинет "Монако"

По информации "СЭ", сценарий, при котором 22-летний полузащитник "Монако" Александр Головин покинет команду, на данный момент маловероятен.

"Главное сейчас – достойно завершить сезон и обезопасить себя от вылета. Игрок не думает об уходе", – сообщил "СЭ" источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, стало известно о том, что в контракте игрока отсутствует пункт о возможном уходе в случае вылета команды из лиги 1 – такой сценарий изначально казался невероятным.

В текущем сезоне россиянин провел за "Монако" 33 матча во всех турнирах (чемпионат, Кубок Франции и Кубок лиги, а также Лига чемпионов) и забил 3 гола.