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Головин назвал очень ценной волевую победу над «Амьеном»

10:05
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал для «СЭ» волевую победу в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции против «Амьена» (2:1). 23-летний хавбек сборной России провел на поле все 90 минут. Монегаски забили два гола в концовке встречи.

8&nbsp;февраля. Амьен. &laquo;Амьен&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2.«Монако» перевернул игру в Амьене. У команды Головина вторая победа подряд

— Самое главное, что набрали три очка, — подчеркнул Головин. — Было непросто, но мы гнули свою линию и в конце были вознаграждены двумя голами. Показали, что у нас есть характер и стремление победить в любой ситуации. Думаю, это очень ценная и важная победа. (Александр Бобров)

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