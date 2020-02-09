Головин назвал очень ценной волевую победу над «Амьеном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал для «СЭ» волевую победу в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции против «Амьена» (2:1). 23-летний хавбек сборной России провел на поле все 90 минут. Монегаски забили два гола в концовке встречи.

— Самое главное, что набрали три очка, — подчеркнул Головин. — Было непросто, но мы гнули свою линию и в конце были вознаграждены двумя голами. Показали, что у нас есть характер и стремление победить в любой ситуации. Думаю, это очень ценная и важная победа. (Александр Бобров)

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