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22 октября, 23:45

Голевые передачи Кофрие и Николсона помогли «Клермону» обыграть «Лион»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лион» — «Клермон».
Фото AFP

«Клермон» в гостях обыграл «Лион» в матче 9-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Счет на 10-й минуте открыл Мухамед Шам Сарачевич, отличившийся с передачи Шамара Николсона, который принадлежит «Спартаку». Другой экс-игрок красно-белых Максимилиано Кофрие отдал голевую передачу на Йоханна Маньина на 35-й минуте.

На 52-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Флоран Ожье, позволив «Лиону» сократить отставание в счете.

«Клермон» (5 очков) поднялся с последнего места в лиге 1, обойдя «Лион» (3 очка), который теперь замыкает таблицу чемпионата Франции.

Франция. Лига 1. 9-й тур
22 окт, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:2
Клермон Фут

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Лион
Максимилиано Кофрие
Шамар Николсон
0
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Головин — лучший в топ-5 лигах по голам дальними ударами за последние два сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 9 6 2 1 23-12 20
2
 Ницца 9 5 4 0 10-4 19
3
 ПСЖ 9 5 3 1 20-7 18
4
 Лилль 9 4 3 2 12-10 15
5
 Брест 9 4 3 2 9-8 15
6
 Реймс 9 4 2 3 15-12 14
7
 Нант 9 4 2 3 16-15 14
8
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
9
 Ренн 9 2 5 2 15-12 11
10
 Тулуза 9 2 5 2 11-10 11
11
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
12
 Лорьян 9 2 4 3 15-19 10
13
 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
14
 Монпелье 8 2 3 3 12-11 9
15
 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
16
 Метц 9 2 2 5 8-16 8
17
 Клермон Фут 8 1 2 5 7-13 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 0 : 0
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 3 : 0
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 1 : 0
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 2 : 1
22.10 16:00
Лилль – Брест
 1 : 0
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 2 : 0
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 1 : 1
22.10 18:05
Монако – Метц
 2 : 1
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 1 : 2
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 8
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
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Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
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Мозес Саймон

Нант

 4
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Жосуэ Казимир

Гавр

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 7 1 2
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Лион

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