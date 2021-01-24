24-летний полузащитник Александр Головин стал лучшим игроком матча 21-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Марсель» (3:1).

Хавбек монегасков, сделавший две голевые передачи, получил восемь баллов от Whoscored. Это наивысшая оценка среди всех игроков обеих команд. Столько же поначалу поставили опорнику «Монако» Орельену Тшуамени?, забившему победный гол с передачи Головина. Но затем его оценку снизили на 0,1 балла.

После этого матча «Монако» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Марсель» с 32 очками — на шестой строчке.

(Александр Бобров)