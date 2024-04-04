Головина признали лучшим игроком «Монако» в марте

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в марте.

27-летний россиянин набрал 51 процент голосов в опросе среди болельщиков монегасков.

В марте Головин отдал по одной голевой передаче в матчах против «Лорьяна» (2:2) и «Метца» (5:2).

Болельщики признали Головина лучшим игроком месяца в четвертый раз в сезоне. Ранее он становился лучшим три месяца кряду с сентября по ноябрь.