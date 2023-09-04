Главный тренер «Гавра» назвал Кузяева лучшим игроком, с которым он работал

Главный тренер «Гавра» Лука Элснер прокомментировал игру российского полузащитника команды Далера Кузяева в матче против «Лорьяна» (3:0) в 4-м туре французской лиги 1.

«Вероятно, Кузяев — лучший игрок из всех, с кем я работал, по тому, как он может находить свободные зоны и перемещаться по полю. Чем больше времени он получает, тем точнее становятся его действия. Благодаря своему игровому интеллекту он всегда может быть на несколько ходов впереди соперников. Также он действует очень технично, но при этом просто, что является довольно редким сочетанием», — приводит слова Элснера L'Equipe.

В нынешнем сезоне 30-летний Далер Кузяев провел за «Гавр» 4 матча и забил 2 мяча.