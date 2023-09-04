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Сегодня, 11:00

Главный тренер «Гавра» назвал Кузяева лучшим игроком, с которым он работал

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Гавра» Лука Элснер прокомментировал игру российского полузащитника команды Далера Кузяева в матче против «Лорьяна» (3:0) в 4-м туре французской лиги 1.

«Вероятно, Кузяев — лучший игрок из всех, с кем я работал, по тому, как он может находить свободные зоны и перемещаться по полю. Чем больше времени он получает, тем точнее становятся его действия. Благодаря своему игровому интеллекту он всегда может быть на несколько ходов впереди соперников. Также он действует очень технично, но при этом просто, что является довольно редким сочетанием», — приводит слова Элснера L'Equipe.

В нынешнем сезоне 30-летний Далер Кузяев провел за «Гавр» 4 матча и забил 2 мяча.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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Французская газета L'Equipe назвала Кузяева царем

Головин и Кузяев вошли в сборную тура чемпионата Франции по версии L'Equipe
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
17.09 00:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 00:00
Ренн – Лилль
 - : -
17.09 00:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 5
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
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