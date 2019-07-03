Головин, Фалькао, Сеск и другие игроки "Монако" представили новую форму. Фото

"Монако" опубликовал фотографии игровой формы команды на новый сезон. Форму представили футболисты команды, в том числе российский полузащитник Александр Головин.

Экипировка выполнена в традиционных для "Монако" цветах - красном и белым. В первом туре чемпионата Франции "Монако" сыграет с "Лионом". Точная дата пока неизвестна, базовый день тура - 10 августа.

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