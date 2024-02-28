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28 февраля, 23:01

Форварда «Бордо» Элиса вывели из искусственной комы

Руслан Минаев
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Альберт Элис.
Фото Global Look Press

Нападающего «Бордо» Альберта Элиса вывели из искусственной комы после травмы головы, полученной в матче лиги 2 с «Генгамом» (1:0).

«Мы рады поделиться с вами первыми обнадеживающими признаками: Альберт просыпается и, кажется, постепенно выздоравливает. Однако мы должны по-прежнему проявлять осторожность в отношении его состояния, поскольку следующие несколько дней будут решающими», — сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Элис провел 20 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

ФК Бордо
1
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 16 7 1 54-19 55
2
 Брест 24 13 7 4 35-18 46
3
 Монако 24 12 6 6 44-34 42
4
 Лилль 24 11 8 5 34-20 41
5
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
6
 Ланс 24 11 6 7 33-24 39
7
 Марсель 24 9 9 6 38-26 36
8
 Ренн 24 9 8 7 36-29 35
9
 Реймс 24 10 4 10 30-32 34
10
 Тулуза 24 7 8 9 27-32 29
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 Лион 24 8 4 12 25-38 28
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 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
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 Страсбур 24 6 8 10 25-37 26
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 Лорьян 24 6 7 11 33-45 25
15
 Нант 24 7 4 13 23-36 25
16
 Гавр 24 5 9 10 24-31 24
17
 Метц 24 5 5 14 21-37 20
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 Клермон Фут 24 3 8 13 17-41 17
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8.03 23:00
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ПСЖ – Реймс
 - : -
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Гавр – Тулуза
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