Форварда «Бордо» Элиса вывели из искусственной комы

Нападающего «Бордо» Альберта Элиса вывели из искусственной комы после травмы головы, полученной в матче лиги 2 с «Генгамом» (1:0).

«Мы рады поделиться с вами первыми обнадеживающими признаками: Альберт просыпается и, кажется, постепенно выздоравливает. Однако мы должны по-прежнему проявлять осторожность в отношении его состояния, поскольку следующие несколько дней будут решающими», — сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Элис провел 20 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.