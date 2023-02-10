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Сегодня, 16:30

Глеб считает, что «Боруссия» станет большим шагом вперед для Головина

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб в комментарии для «СЭ» оценил шансы полузащитника «Монако» Александра Головина перейти в «Боруссию» (Дортмунд).

«Слышал про интерес к Головину от «Боруссии», это хороший вариант, шаг вперед. Бундеслига сильнее французского чемпионата, если не брать в расчет «ПСЖ», они отдельная команда. Это большой шаг вперед, это сумасшедшая атмосфера. Уверен, что ему очень понравится, если он решится на этот шаг. Это большой плюс, продвижение по карьерной лестнице. Он проявит себя еще больше, думаю, это его не последний клуб», — сказал Глеб «СЭ».

26-летний россиянин провел за «Монако» в этом сезоне 30 матчей, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. Его трансферная стоимость — 22 миллиона евро. Контракт хавбека с французским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Александр Глеб
Александр Головин
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
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 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Ницца 22 9 7 6 27-21 34
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
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 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
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 Нант 22 5 10 7 23-26 25
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 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
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 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
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 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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 - : -
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Клермон Фут – Марсель
 - : -
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 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
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Лион – Ланс
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ПСЖ

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ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Марсель

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