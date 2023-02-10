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Сегодня, 15:41

The Athletic: Мбаппе все еще хочет перейти в «Реал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе все еще хочет перейти в «Реал», сообщает The Athletic.

По информации источника, француз может перейти в клуб из Мадрида летом 2024 года, если он не активирует опцию продления соглашения с «ПСЖ» еще на сезон. Руководство «сливочных» внимательно следит за ситуацией вокруг игрока.

Летом 2022 года у Мбаппе была возможность перейти в «Реал» на правах свободного агента. Тем не менее, в последний момент француз передумал и продлил контракт с парижанами.

24-летний нападающий выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его действующее соглашение с парижской командой рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 26 матчей за парижан во всех турнирах, забил 25 голов и отдал шесть результативных передач.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Ницца 22 9 7 6 27-21 34
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 - : -
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 - : -
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

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М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

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Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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Самюэль Жиго

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