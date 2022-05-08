Почеттино прокомментировал отсутствие в списке лучших тренеров сезона во Франции

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал отсутствие в списке лучших тренеров сезона в чемпионате Франции.

«У меня нет никакого мнения по этому поводу. Его не было, когда я был одним из номинантов на приз в Англии, вместе с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой. Это факт, так что мне нечего сказал», — цитирует Почеттино L'Equipe.

23 апреля, в матче 34-го тура лиги 1 команда Почеттино сыграла вничью с «Лансом» (1:1) и досрочно стала чемпионом Франции. Это 10-е подряд чемпионство команды.

3 мая Национальный союз профессиональных футболистов Франции опубликовал номинантов на звание лучшего тренера сезона в чемпионате Франции, в котором не оказалось главного тренера «ПСЖ».