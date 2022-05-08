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Сегодня, 16:02

«ПСЖ» рассчитывает подписать контракт с Погба летом

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба является приоритетной трансферной целью в центр поля для «ПСЖ» в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Ювентуса» и «Манчестер Сити».

Сам 29-летний футболист намерен покинут «МЮ», но будет принимать решение о том, в каком клубе продолжит карьеру, уже после завершения сезона.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт полузащитника с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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24%

1.52

Обе забьют - да

26%

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ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Поль Погба
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Метц» обыграл «Лион». Хозяева забили победный гол на 90+1-й минуте
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
6
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
7
 Лион 36 15 11 10 61-48 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Метц 36 5 13 18 34-64 28
20
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
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8.05 16:00
Анже – Бордо
 - : -
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
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8.05 16:00
Реймс – Ланс
 - : -
8.05 18:05
Лорьян – Марсель
 - : -
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