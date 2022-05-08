«ПСЖ» рассчитывает подписать контракт с Погба летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба является приоритетной трансферной целью в центр поля для «ПСЖ» в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Ювентуса» и «Манчестер Сити».

Сам 29-летний футболист намерен покинут «МЮ», но будет принимать решение о том, в каком клубе продолжит карьеру, уже после завершения сезона.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт полузащитника с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.