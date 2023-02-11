Агент оценил игру Головина в матче против «ПСЖ»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от игры россиянина в центральном матче 23-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:1).

«Александр провел хорошую игру, плюс забил хороший гол. Мог забить еще, но Доннарумма выручил. Саша провел хорошую игру, как и вся команда. Саша хорошо поработал на сборах. Кроме того, он всегда работает на максимум на каждой тренировке и игре», — сказал Клюев «СЭ».

Для 26-летнего хавбека этого гол стал пятым в нынешнем сезоне лиги 1.